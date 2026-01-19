Трое человек погибли в результате пожаров в Донецкой области

Ночью в понедельник, 19 января, произошел пожар в частном доме в селе Спасско-Михайловка Новодонецкой громады Краматорского района Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«На месте происшествия во время разведки и тушения пожара пожарные обнаружили в одной из комнат дома обгоревшее тело человека. Также до прибытия подразделений ГСЧС тело мужчины соседи вынесли во двор», — говорится в сообщении.



Спасатели ликвидировали пожар в 07:05 на общей площади 108 кв. м.



Кроме того, в Дружковке во время ликвидации пожара спасатели обнаружили внутри жилого дома тело одного погибшего.



Ранее мы писали, что в результате российских обстрелов получила повреждения пожарно-спасательная часть в городе Дружковка Краматорского района Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»