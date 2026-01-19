Краматорск попал под российский обстрел

В понедельник ночью, 10 января, российская армия атаковала прифронтовой город Краматорск Донецкой области. Информации о пострадавших и жертвах нет. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.

Как отмечается, россияне обстреляли город в 01:00.

«С применением БПЛА «Молния-2», российские войска нанесли удар по неработающему ювелирному предприятию в одном из микрорайонов города», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в первой половине дня, 19 января, российские войска нанесли авиационный удар по Славянску Донецкой области, применив управляемые авиабомбы (КАБ).

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»