СБУ разоблачила восемь прокремлевских агитаторов в разных областях Украины

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу против восьми прокремлевских агитаторов, которые публично поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывали военные преступления оккупантов.



По данным ведомства, в Киеве задержана секретарь судебного заседания одного из столичных судов. По данным следствия, она оправдывала временную оккупацию Крыма и части восточных регионов Украины, ставила под сомнение существование украинской государственности и «защищала» полномасштабное вторжение РФ.

В Херсоне разоблачен 46-летний рецидивист, ранее судимый за убийство. После захвата Бериславского района он пошел на сотрудничество с оккупантами: участвовал в подготовке псевдореферендума и вошел в состав незаконного «избирательного комитета № 809».

Следствие установило, что коллаборант обходил дома местных жителей и агитировал их голосовать за «присоединение» Херсонщины к РФ. После деоккупации мужчина почти четыре года скрывался в подвале родственников, надеясь избежать ответственности.



В Запорожье подозрение получил бывший работник оборонного предприятия. В соцсетях он призывал к оккупации областного центра, а в закрытых чатах агитировал за воздушные атаки РФ по промышленным объектам города, в том числе по предприятиям, которые производят дроны для украинских военных.



Таким образом фигурант пытался «заинтересовать» российские спецслужбы для дальнейшей разведывательной деятельности в интересах страны-агрессора. В Житомирской области задержан организатор подпольной ячейки фейкового «народовластия».



Вместе с сообщником он публиковал пропагандистские видео на собственном YouTube-канале, где призывал не признавать субъектность украинского государства, легитимность его органов власти и действующее законодательство.

На Виннитчине о подозрении сообщили 57-летнему певцу, который выступал за «раздел» Украины и пытался дискредитировать борьбу украинского народа против российских оккупантов.



В этой же области разоблачен 55-летний охранник местной фирмы — в Telegram-каналах он призывал РФ продолжать обстрелы областного центра. В Черкасской области СБУ задержала женщину, которая в социальных сетях публиковала материалы в поддержку российской частной военной компании «Вагнер».



Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности всех фигурантов в пользу РФ.

Им сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, посягательство на территориальную целостность государства, коллаборационную деятельность и оправдание вооруженной агрессии. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»