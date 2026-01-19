Россия стремится разделить энергосистему Украины на «острова» — ISW

В пронизывающем до костей морозе, на опасной высоте, среди сломанных конструкций, металла и бетона спасатели ГСЧС продолжают свою работу.

Россия продолжает целенаправленную кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины, стремясь фрагментировать единую энергосеть страны и создать изолированные энергетические «острова». Об этом говорится в новом аналитическом отчёте американского Института изучения войны (ISW).



Эксперты отмечают, что российские атаки направлены на разрыв цепочек производства, передачи и распределения электроэнергии. В частности, речь идёт о попытке разделить энергосистему Украины на две части вдоль условного восточно-западного разлома, что может серьёзно осложнить её стабильную работу.



В ISW подчёркивают, что продолжение разрушительной кампании против энергетики усиливает давление на гражданскую инфраструктуру, особенно в зимний период. На этом фоне аналитики указывают на острую необходимость для Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны и боеприпасах для защиты критически важных объектов.



Отдельную обеспокоенность вызывает вероятность расширения российских ударов на объекты, связанные с функционированием атомных электростанций. Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что РФ рассматривает возможность атак на подстанции, обеспечивающие передачу электроэнергии АЭС.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»