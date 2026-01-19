Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ продолжают зачистку россиян в Купянске
19 января 2026, 14:06

ВСУ продолжают зачистку россиян в Купянске

В центре Купянска продолжается зачистка от оккупантов. Фото: скриншот В центре Купянска продолжается зачистка от оккупантов. Фото: скриншот

Поисково-ударная группировка «Хартия» удерживает под контролем центральную часть Купянска Харьковской области и здание городского совета. Об этом сообщил командир Национальной гвардии Александр Пивненко.

«Военнослужащие разведывательно-ударной группы (Р.У.Г.) 4-го батальона бригады «Хартия» продолжают зачистку города от остатков российских оккупационных войск», — говорится в сообщении.

Пивненко заявил, что на видео можна увидеть реакцию Сил обороны на прямое попадание FPV-дрона российских оккупантов.

Ранее мы писали, что украинские силы недавно продвинулись на Купянском направлении

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

