ВСУ продолжают зачистку россиян в Купянске

Поисково-ударная группировка «Хартия» удерживает под контролем центральную часть Купянска Харьковской области и здание городского совета. Об этом сообщил командир Национальной гвардии Александр Пивненко.



«Военнослужащие разведывательно-ударной группы (Р.У.Г.) 4-го батальона бригады «Хартия» продолжают зачистку города от остатков российских оккупационных войск», — говорится в сообщении.



Пивненко заявил, что на видео можна увидеть реакцию Сил обороны на прямое попадание FPV-дрона российских оккупантов.



