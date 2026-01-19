Парамедики полиции эвакуировали тяжелораненого жителя Константиновки

Парамедики вывезли раненого в Донецкой области. Фото: скриншот

Экипаж парамедиков эвакуировал раненого из Алексеева-Дружковки Донецкой области. Мужчина почти сутки лежал с перебитой ногой и травмой головы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Как отмечается, 40-летний мужчина получил тяжелые травмы дома в Константиновке в результате российских обстрелов.



«Почти сутки лежал беспомощный. Пострадавшего нашли соседи и самостоятельно вывезли на коляске в Алексеево-Дружковку. Именно там наконец-то появилась связь, и люди сразу позвонили по телефону на 102», — говорится в сообщении.



У мужчины диагностировали травматическую ампутацию конечности и отрытую черепно-мозговую травму. Парамедики оказали раненому медицинскую помощь и вывезли в больницу.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»