Чехия отказалась продавать Украине истребители Л-159 для борьбы с дронами
19 января 2026, 15:45

Чехия отказалась продавать Украине истребители Л-159 для борьбы с дронами

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Фото: Reuters Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Фото: Reuters

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага не будет продавать или передавать Украине легкие боевые самолеты, которые могли бы использоваться для перехвата беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам главы правительства, Чешская Республика не намерена поставлять Киеву дозвуковые истребители Л-159, несмотря на предложения, ранее озвученные президентом страны Петром Павлом. Бабиш подчеркнул, что такие самолеты необходимы самой чешской армии, поэтому возможность их передачи или продажи Украине исключена.

Ранее, во время визита в Киев 16 декабря, президент Павел заявил, что Чехия в сжатые сроки могла бы предоставить несколько самолетов. В последующие дни он также отметил, что украинская сторона выразила готовность приобрести несколько истребителей Л-159 для противодействия беспилотникам.

Однако на пресс-конференции после заседания кабинета министров в понедельник Андрей Бабиш дал понять, что позиция правительства остается неизменной.

По его словам, аналогичное решение принималось и ранее: предыдущее чешское правительство, которое считалось более проукраинским, также отвергло вариант отправки истребителей Л-159 в Украину.

Таким образом, несмотря на обсуждения на уровне президентов и интерес со стороны Киева, Прага не планирует менять свою линию и сохраняет самолеты Л-159 в распоряжении собственных вооруженных сил.

Ранее «Новости Донбасса» писали о приостановке закупки Украиной дополнительной партии дронов HX-2 немецкой компании Helsing.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

