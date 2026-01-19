Армия РФ ударила по Славянску, есть жертва и раненый

Российские оккупанты утром в понедельник, 19 января, запустили по Славянску четыре авиационные бомбы (КАБ). Известно, что один человек погиб, есть пострадавший. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
«При обстреле, который произошел около 11:00, ранен мужчина. Одна женщина погибла», — отметил он.
По словам Ляха, повреждены по меньшей мере 23 частных дома, складские помещения, автомобиль.
Ранее мы писали, что российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области с помощью авиационных бомб.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
