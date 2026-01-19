В Белгородской области РФ погиб житель при обстреле

В понедельник, 19 января, дрон ударил по частному дому в селе Отрадное Белгородской области. Погиб житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



«В селе Отрадное в результате удара дрона по частному домовладению мирный житель получил тяжёлые ранения. Бойцы самообороны оперативно прибыли на место атаки и вывезли мужчину на автомобиле главы администрации Малиновского сельского поселения», — отметил он.



Как отмечается, пострадавший скончался в автомобиле до приезда в больницу.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»