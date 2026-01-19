Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Белгородской области РФ погиб житель при обстреле
19 января 2026, 17:00

В Белгородской области РФ погиб житель при обстреле

В понедельник, 19 января, дрон ударил по частному дому в селе Отрадное Белгородской области. Погиб житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Отрадное в результате удара дрона по частному домовладению мирный житель получил тяжёлые ранения. Бойцы самообороны оперативно прибыли на место атаки и вывезли мужчину на автомобиле главы администрации Малиновского сельского поселения», — отметил он.

Как отмечается, пострадавший скончался в автомобиле до приезда в больницу. 

Ранее мы писали, что российскую Белгородскую область атаковали дроны

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

