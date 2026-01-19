Без света, воды и тепла: фильтровальные станции в Донецке обесточены

В подконтрольной группировке «ДНР» территории к масштабным перебоям с электроснабжением добавились проблемы с водой и отоплением. По сообщениям местных источников, в настоящее время полностью обесточены Волынцевская и Енакиевская фильтровальные станции.



Из-за отсутствия электроэнергии прекращена подача воды в ряде ближайших городов и сел. Коммунальные службы пытаются стабилизировать ситуацию, в том числе в Макеевке, где для запуска котельных задействовали часть водовозов.



На фоне перегрузки энергосетей оккупационные администрации обратились к жителям с призывом «экономить электричество», чтобы снизить нагрузку и избежать дальнейших отключений. При этом сроки полного восстановления работы систем жизнеобеспечения не называются.

Ранее «Новости Донбасса» писали проблеме в оккупированном Донецке с электроснабжением и отоплением. В домах температура не выше 7 градусов.