Российская авиация сбросила авиабомбы на Харьков: разрушены дома, погиб один человек, еще 10 – ранены

19 января российская авиация сбросила три управляемые авиабомбы на Слободской район Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Удар пришелся по частному сектору. Разрушены частные дома.
В результате атаки один человек погиб. Еще один человек, предварительно, считается пропавшим без вести.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что погибла 65-летняя женщина.
Восемь человек получили ранения.
На месте удара продолжаются поисково-спасательные работы.
Обновлено. Синегубов рассказал, что количество пострадавших возросло до 10 человек.
Повреждены 30 частных домов и 10 многоэтажек.
Напомним, что утром 19 января авиация РФ авиабомбами дважды ударила по городу Славянск на Донетчине, в результате чего один человек погиб, еще два – получили ранения.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко