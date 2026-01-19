При штурмах Покровска понесла ощутимые потери 76-я псковская десантно-штурмовая дивизия – ВСУ

Уничтоженная российская техника при штурме Покровска. Фото: кадр из видео

С начала декабря 2025 года в результате активных штурмов города Покровск на Донетчине оперативный резерв РФ – подразделения 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии – уже понес ощутимые потери. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



По словам военных, это заставляет российскую армию насыщать дополнительные подразделения для поддержания наступательного потенциала.



«По имеющейся информации, на направлении Покровска Россия хочет осуществить пополнение потерь до конца января в несколько этапов. В Покровске Силы обороны Украины сдерживают противника, который малыми группами пытается проникнуть в северную часть города выше железной дороги и закрепиться. Из-за наших контрдействий врагу не удается достаточно накопить силы в районе промзоны на северо-западе города. Таким образом враг не способен проводить открытые прямые штурмы села Гришино, являющегося одной из приоритетных целей в Покровской агломерации. Вместо этого противник продолжает действовать малыми пехотными группами, пытаясь двигаться по лесополосам и приблизиться к Гришино с юга», – рассказали в корпусе.

Напомним, что российские войска накапливают резервы для атак на Покровск.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко