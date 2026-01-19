Войска России обстреляли Зеленое на Донетчине: разрушен дом и возник пожар, есть раненые

Последствия обстрела. Фото: ГСЧС

18 января российские оккупанты ударили по селу Зеленое Александровской громады. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Один частный дом разрушен, еще десять – повреждены. Возник пожар в частном доме. Спасатели потушили огонь на площади 30 квадратных метров.



В результате обстрела ранения получили два человека.

Напомним, что 19 января российская авиация сбросила авиабомбы на Харьков, в результате чего разрушены дома, погиб один человек и еще 10 – ранены.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко