Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Войска России обстреляли Зеленое на Донетчине: разрушен дом и возник пожар, есть раненые
19 января 2026, 18:12

Войска России обстреляли Зеленое на Донетчине: разрушен дом и возник пожар, есть раненые

Последствия обстрела. Фото: ГСЧС Последствия обстрела. Фото: ГСЧС

18 января российские оккупанты ударили по селу Зеленое Александровской громады. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Один частный дом разрушен, еще десять – повреждены. Возник пожар в частном доме. Спасатели потушили огонь на площади 30 квадратных метров.

В результате обстрела ранения получили два человека.

Напомним, что 19 января российская авиация сбросила авиабомбы на Харьков, в результате чего разрушены дома, погиб один человек и еще 10 – ранены.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Зеленое Донецкая область
Организации
гсчс ВС РФ
Прочее
Пожар Война Обстрел раненые
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:40
Без света, воды и тепла: фильтровальные станции в Донецке обесточены
11:59
В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7
10:19
Оккупированные Луганск и Запорожская область остаются без электроснабжения
09:17
Черешня, «бесхоз» и покровительство Балицкого: как коллаборанты в Мелитополе пытались забрать бизнес гражданина Китая
20:20
Донецк атакуют дроны, часть районов уже обесточена
15:17
На оккупированной части Запорожской области остались без света 213 тысяч абонентов
09:20
Оккупанты приговорили к заключению 19-летнего жителя Запорожской области
15:35
Силы обороны поразили ПВО и склад дронов РФ в Крыму и Донецкой области
15:00
Блэкаут и перебои с отоплением: в Мариуполе поражена подстанция
11:55
В оккупированном Донецке проверяют гаражи для нужд армии РФ
10:10
Кремль передаёт ресурсы Мариуполя под контроль «Ахмата»
00:47
В ряде оккупированных городов пропал свет после атаки дронов
17:02
В оккупированных Донецке и Макеевке отменили крещенские купания
16:50
Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян на оккупированной Запорожской области
16:26
В оккупированном Харцызске родители жалуются на хаос в школе №24
14:14
Во временно оккупированной Донецкой области массово сокращают энергетиков
15:28
Российские военные отстреливают бездомных животных в оккупированных Северскодонецке и Рубежном – ОВА
15:15
РФ планирует геологоразведку недр Донецкой области на оккупированных землях
12:18
В оккупированном Луганске осудили пенсионера за угрозу взрыва ТЦ
20:12
На ВОТ Донецкой области объявлен массовый призыв молодежи 1996—2008 годов рождения
все новости
19:01
Российская армия накапливает технику для штурма «верхнего» Мирнограда – ДШВ
18:12
Войска России обстреляли Зеленое на Донетчине: разрушен дом и возник пожар, есть раненые
17:45
При штурмах Покровска понесла ощутимые потери 76-я псковская десантно-штурмовая дивизия – ВСУ
17:00
В Белгородской области РФ погиб житель при обстреле
16:48
Пророссийских монахинь заподозрили в пропаганде в Швеции
16:40
Без света, воды и тепла: фильтровальные станции в Донецке обесточены
16:25
Российская авиация сбросила авиабомбы на Харьков: разрушены дома, погиб один человек, еще 10 – ранены
16:20
Парамедики полиции эвакуировали тяжелораненого жителя Константиновки
15:50
Армия РФ ударила по Славянску, есть жертва и раненый
15:45
Чехия отказалась продавать Украине истребители Л-159 для борьбы с дронами
15:35
РФ перебрасывает Ту-95МС на запад: возможна подготовка ударов
15:00
Axios: Кирилл Дмитриев обсудит мирный план США с Кушнером и Уиткоффом
14:54
В реестрах РФ зафиксировали дату смерти лидера «Эспаньолы» Орлова
14:36
ВС РФ накапливает резервы для атак на Покровск — Сырский
14:06
ВСУ продолжают зачистку россиян в Купянске
13:53
Россия стремится разделить энергосистему Украины на «острова» — ISW
13:51
СБУ разоблачила восемь прокремлевских агитаторов в разных областях Украины
13:22
Краматорск попал под российский обстрел
12:51
Трое человек погибли в результате пожаров в Донецкой области
12:51
Армия РФ продвинулась в в Покровске и вблизи двух городов Донецкой области
все новости
ВИДЕО
Уничтоженная российская техника при штурме Покровска. Фото: кадр из видео При штурмах Покровска понесла ощутимые потери 76-я псковская десантно-штурмовая дивизия – ВСУ
19 января, 17:45
Парамедики вывезли раненого в Донецкой области. Фото: скриншот Парамедики полиции эвакуировали тяжелораненого жителя Константиновки
19 января, 16:20
В центре Купянска продолжается зачистка от оккупантов. Фото: скриншот ВСУ продолжают зачистку россиян в Купянске
19 января, 14:06
Российский пропагандист Александр Дугин. Дугин призвал лишить суверенитета страны Кавказа и Центральной Азии
19 января, 11:55
Удар по пусковой установке ЗРК «Бук». «Альфа» СБУ в 2025 году уничтожила ПВО РФ на $4 млрд
19 января, 10:20
Попытка обезвредить дрон закончилась взрывом. Во время обезвреживания дрона-«ждуна» военным произошел взрыв
19 января, 09:09
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор