Российская армия накапливает технику для штурма «верхнего» Мирнограда – ДШВ

Ситуация в Мирнограде. Фото: карта DeepState

В Мирнограде Донецкой области украинские войска сдерживают российскую армию в северной части города. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



По данным военных, за последнюю неделю фиксируется накопление техники оккупантов в районе города Новогродовка южнее Мирнограда.



«В дальнейшем противник планирует задействовать эти силы и средства для продолжения штурмовых действий, в частности «верхнего» Мирнограда. Силы обороны Украины работают над своевременным обнаружением и уничтожением этой техники», – отметили в корпусе.

Напомним, что при штурмах города Покровск на Донетчине понесла ощутимые потери 76-я псковская десантно-штурмовая дивизия.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко