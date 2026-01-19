Российские войска пытаются взять в полукольцо Лиман – ВСУ

Ситуация в районе Лимана. Фото: карта DeepState

Российских оккупантов много с разных сторон от города Лиман Донецкой области. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.



По его словам, ВС РФ очень активно пытаются брать Лиман в полукольцо.



«Им это по состоянию на данный момент не удается. Достаточно очевидное их намерение. Конечно, там непросто. Это одно из ключевых направлений вообще российской агрессии по состоянию на сегодняшний день, поэтому они очень много сил бросают именно на Лиманское направление», – сказал Трегубов.

Напомним, что российская армия накапливает технику для штурма «верхнего» Мирнограда Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко