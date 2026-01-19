Украина взяла в плен российского военного, который расстреливал пленных в Курской области – Зеленский

Доклад первого заместителя главы СБУ Александра Поклада президенту Украины Владимиру Зеленскому. Фото: ОПУ

19 января президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад первого заместителя главы СБУ Александра Поклада. Об этом сообщил сам Зеленский.



По его словам, Силы обороны Украины взяли в плен российского военного, который виноват в расстреле украинских пленных в октябре 2025 года в Курской области.



«Каждый российский убийца должен отвечать за содеянное. Так и будет», – заявил Зеленский.

Напомним, что при штурмах города Покровск на Донетчине понесла ощутимые потери 76-я псковская десантно-штурмовая дивизия.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко