Армия РФ из артиллерии обстреляла Константиновку: рядом со своим домом погиб мужчина

Утром 19 января российские войска из ствольной артиллерии обстреляли город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
Удар пришелся по жилой застройке.
В результате атаки рядом со своим домом погиб мужчина.
Напомним, что 18 января войска России обстреляли село Зеленое на Донетчине, в результате чего разрушен дом и возник пожар, ранения получили два человека.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко