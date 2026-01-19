Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин. Фото: Пушилин в Телеграм

Увеличившееся количество атак на ключевые узлы электроснабжения привело к отключению электроэнергии в оккупированной Донецкой области. Об этом стало известно из заявления главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.



По его словам, перебои с подачей фиксируются в Донецке, Макеевке, Харцызске, Горловке и других населенных пунктах.



«По состоянию на сегодняшнее утро были обесточены 1,2 миллиона жителей региона. Сейчас пока без электричества остаются 650 тысяч человек. Обесточены 373 котельные, из них 36 работают на генераторах», – сказал Пушилин.

Напомним, что вечером 18 января беспилотники атаковали оккупированную Донетчину, в результате чего там начались отключения света.



Утром местные жители начали массово сообщать о проблемах со светом и водой.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко