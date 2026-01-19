Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ поразили склад беспилотников российской дивизии в оккупированной Луганской области
19 января 2026, 22:12

ВСУ поразили склад беспилотников российской дивизии в оккупированной Луганской области

Иллюстрация. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 19 января Силы обороны Украины нанесли удар по складу БПЛА подразделения из состава 144-й мотострелковой дивизии ВС РФ в оккупированном селе Новокраснянка Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Зафиксировано попадание в цель.

«Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных способностей и снижение военно-экономического потенциала противника с целью принуждения России к прекращению вооруженной агрессии против Украины», – отметили в ГШ.

Напомним, что Украина взяла в плен российского военного, который расстреливал пленных в Курской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

