«Покровск поглощает российская пехота, Мирноград ею "кишит"»: в DeepState рассказали о ситуации в городах

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда. Фото: карта DeepState

Российская армия продолжает продвигаться в городе Покровск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По словам аналитиков, в последнем обновлении карты увеличилась «красная зона» в северной части Покровска.



«Противник продолжает затягивать все больше и больше своей пехоты, которая поглощает город, закрепляется и формирует свои позиции по возможности занятой местности. В последнее время увеличилась активизация россиян в направлении Гришино, где осуществляется частая фиксация вокруг населенного пункта, а также бывают поражения по оккупантам в самом селе. Противник понимает важность Гришино, ведь знает о логистике и роли этого села в ней, работе пилотов оттуда, а также о связи с Покровском и Мирноградом», – отметили в проекте.



В DeepState рассказали, что в то же время Мирноград на Донетчине «кишит» российской пехотой, где можно натолкнуться на засаду или внезапный огневой контакт в любой точке города.



«К сожалению, по предварительной информации, доступ в Мирноград, по сути, ограничен и туда практически невозможно ни зайти, ни выйти, а осуществить такие маневры является реальной «лотереей». Битва за города продолжается. В настоящее время Силы обороны Украины пытаются истощить ресурс врага, работая в первую очередь по нему дронами. Однако сил у россиян еще достаточно», – добавили там.

Напомним, что при штурмах Покровска понесла ощутимые потери 76-я псковская десантно-штурмовая дивизия.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко