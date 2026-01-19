«Прошу хлеба»: в Константиновке украинский пилот дрона помог пожилой женщине, которая оставила на снегу надпись с просьбой о еде

Надпись с просьбой о помощи в Константиновке. Фото: кадр из видео

В городе Константиновка Донецкой области 19-летний пилот дрона подразделения беспилотных авиационных систем «Феникс» ГПСУ увидел надпись: «Прошу хлеба». Об этом сообщили в подразделении.



Эту надпись сделала местная жительница – пожилая женщина. Пилот видел, как она выводила ее на снегу.



«Она писала не в сторону Российской Федерации, а именно в нашу сторону, именно у нас просила. И я сбросил ей хлеб и печенье», – рассказал пилот подразделения Максим с позывным «Малыш».



В ответ женщина написала: «Спасибо».

Напомним, что 19 января армия РФ из артиллерии обстреляла Константиновку, в результате чего рядом со своим домом погиб мужчина.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко