Танкисты ВСУ показали гибкую антидроновую защиту Т-64БВ

Танк ВСУ Т-64БВ.

Украинские военные продолжают самостоятельно адаптировать бронетехнику к условиям современной войны, в которой ключевую роль играют беспилотники. В сети появилось видео с нестандартным антидроновым защитным комплексом, установленным на танке Т-64БВ экипажем 116-й механизированной бригады Сил обороны Украины, сообщают «Новости Донбасса».



На кадрах видно, что корпус танка оснащён системой металлических стержней, закреплённых на пружинной основе и приваренных непосредственно к броне машины. Такое решение позволяет сохранить боеспособность танка — башня свободно вращается, не ограничивая работу экипажа и наведение вооружения.

По словам танкистов, необходимость модернизации возникла из-за изменения характера боевых действий. Современная война перешла в фазу активного противостояния дронов, и стандартная защита бронемашин больше не обеспечивает достаточного уровня безопасности.



Изначально дополнительный защитный каркас был установлен только вокруг башни. Однако со временем стало ясно, что этого недостаточно. В результате конструкцию доработали, усилив защиту передней и нижней части корпуса, чтобы повысить выживаемость механика-водителя — одной из самых уязвимых позиций в танке.



Экипаж также отмечает, что в последнее время противник всё чаще применяет кумулятивные боеприпасы, способные пробивать до одного метра брони. Именно поэтому была реализована решётчатая и многоуровневая система защиты: такие преграды могут преждевременно сработать или ослабить боеприпас ещё до контакта с основной бронёй.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»