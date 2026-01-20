Войска РФ сбросили авиабомбы на Дружковку, есть пострадавшие

Россия атаковала Дружковку. Фото: прокуратура

Российская армия 20 января нанесла авиационные удары по Дружковке Донецкой области. В результате атаки ранены мирные жители. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Как отмечается, оккупанты сбросили на город шесть авиабомб «ФАБ-250» с УМПК.



«Получили телесные повреждения четверо гражданских. У 46-летней женщины и трех мужчин в возрасте 47, 48 и 57 лет диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и переломы. Среди пострадавших — супруги, которые на момент обстрела ехали в автомобиле», — говорится в сообщении.





Пострадавшие госпитализированы.



Кроме того, разрушено частное домовладение и уничтожен автомобиль.



Ранее мы писали, что за 19 января российские войска убили двух мирных жителей Донецкой области — жертвы зафиксированы в Славянске и Константиновке.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»