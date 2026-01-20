Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Азербайджан отправил в Украину гуманитарную помощь с электрооборудованием на 1 миллион долларов
20 января 2026, 14:20

Азербайджан отправил в Украину гуманитарную помощь с электрооборудованием на 1 миллион долларов

Гуманитарный груз для Украины. Фото: Report.az Гуманитарный груз для Украины. Фото: Report.az

Из Азербайджана в Украину направлена очередная партия гуманитарной помощи на сумму 1 миллион долларов США. Груз с электрооборудованием был отправлен с территории Сумгаитского технологического парка.

Как сообщает местное бюро издания «Репортаж», доставку помощи организовало Министерство энергетики Азербайджана. Поставка осуществляется в рамках распоряжения президента Ильхама Алиева от 16 января 2026 года и по официальному запросу украинской стороны.

В состав гуманитарного груза вошли 12 низковольтных панелей, 11 генераторов, 5 трансформаторов, а также около 27 тысяч метров кабелей и проводов. Оборудование предназначено для поддержки и восстановления систем электроснабжения в Украине.

Отмечается, что это не первая подобная помощь. Ранее Азербайджан уже направлял Украине электрооборудование в гуманитарных целях. С учетом текущей поставки общий объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Украине, включая поддержку восстановительных и реконструкционных работ, уже превысил 45 миллионов долларов США.

Напомним, в результате массированного обстрела Киева в ночь на 20 января без тепла остались 5 635 многоэтажных домов. Почти 80 процентов из них — это здания, в которые тепло удалось вернуть после повреждений, полученных 9 января.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

ТЕГИ

Места
Украина-Азербайджан
Прочее
гуманитарная помощь электрооборудование
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
21:42
Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области
16:40
Без света, воды и тепла: фильтровальные станции в Донецке обесточены
11:59
В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7
10:19
Оккупированные Луганск и Запорожская область остаются без электроснабжения
09:17
Черешня, «бесхоз» и покровительство Балицкого: как коллаборанты в Мелитополе пытались забрать бизнес гражданина Китая
20:20
Донецк атакуют дроны, часть районов уже обесточена
15:17
На оккупированной части Запорожской области остались без света 213 тысяч абонентов
09:20
Оккупанты приговорили к заключению 19-летнего жителя Запорожской области
15:35
Силы обороны поразили ПВО и склад дронов РФ в Крыму и Донецкой области
15:00
Блэкаут и перебои с отоплением: в Мариуполе поражена подстанция
11:55
В оккупированном Донецке проверяют гаражи для нужд армии РФ
10:10
Кремль передаёт ресурсы Мариуполя под контроль «Ахмата»
00:47
В ряде оккупированных городов пропал свет после атаки дронов
17:02
В оккупированных Донецке и Макеевке отменили крещенские купания
16:50
Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян на оккупированной Запорожской области
16:26
В оккупированном Харцызске родители жалуются на хаос в школе №24
14:14
Во временно оккупированной Донецкой области массово сокращают энергетиков
15:28
Российские военные отстреливают бездомных животных в оккупированных Северскодонецке и Рубежном – ОВА
все новости
16:15
СБУ задержала агента РФ, который готовил схроны со взрывчаткой для терактов в Украине
15:51
Школьницу из Петербурга приговорили к колонии за фото РДК
15:41
Заочное подозрение в коллаборационизме сообщили жительнице оккупированного Донецка
15:25
Запорожская область стала транзитным коридором для «шахедов» — Иван Федоров
14:27
Чернобыльская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения
14:20
Азербайджан отправил в Украину гуманитарную помощь с электрооборудованием на 1 миллион долларов
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
13:46
Войска РФ сбросили авиабомбы на Дружковку, есть пострадавшие
13:33
Танкисты ВСУ показали гибкую антидроновую защиту Т-64БВ
13:10
Нацполиция проводит обыски в Днепропетровской, Запорожской и Львовской областях по делу о хищении бюджетных средств
13:03
Украинская армия контролирует Свято-Покровское под Северском: войска РФ бросили дополнительные резервы для его захвата – ВСУ
13:00
После прихода Трампа РФ увеличила число ударов в 3–4 раза
12:30
Эстония показала самую дешевую ракету для перехвата «Шахедов»
12:00
РФ впервые применила ракеты-мишени РМ-48У по Украине
11:56
Армия РФ оккупировала село Рыбное под Гуляйполем и продвинулась вблизи Родинского
11:18
При обстреле Константиновки ранен мирный житель
11:11
Поток контрактников из Москвы за год сократился почти на 25%
11:07
Белгородскую область РФ атаковали дроны, есть раненый
11:02
Донецкая область пережила 22 обстрела за сутки: основные удары пришлись на Славянск и Константиновку
все новости
ВИДЕО
Гуманитарный груз для Украины. Фото: Report.az Азербайджан отправил в Украину гуманитарную помощь с электрооборудованием на 1 миллион долларов
20 января, 14:20
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
20 января, 14:14
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
20 января, 14:02
Танк ВСУ Т-64БВ. Танкисты ВСУ показали гибкую антидроновую защиту Т-64БВ
20 января, 13:33
Ракета-перехватчик Mark I. Эстония показала самую дешевую ракету для перехвата «Шахедов»
20 января, 12:30
Надпись с просьбой о помощи в Константиновке. Фото: кадр из видео «Прошу хлеба»: в Константиновке украинский пилот дрона помог пожилой женщине, которая оставила на снегу надпись с просьбой о еде
19 января, 23:12
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор