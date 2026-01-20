Азербайджан отправил в Украину гуманитарную помощь с электрооборудованием на 1 миллион долларов

Гуманитарный груз для Украины. Фото: Report.az

Из Азербайджана в Украину направлена очередная партия гуманитарной помощи на сумму 1 миллион долларов США. Груз с электрооборудованием был отправлен с территории Сумгаитского технологического парка.



Как сообщает местное бюро издания «Репортаж», доставку помощи организовало Министерство энергетики Азербайджана. Поставка осуществляется в рамках распоряжения президента Ильхама Алиева от 16 января 2026 года и по официальному запросу украинской стороны.



В состав гуманитарного груза вошли 12 низковольтных панелей, 11 генераторов, 5 трансформаторов, а также около 27 тысяч метров кабелей и проводов. Оборудование предназначено для поддержки и восстановления систем электроснабжения в Украине.



Отмечается, что это не первая подобная помощь. Ранее Азербайджан уже направлял Украине электрооборудование в гуманитарных целях. С учетом текущей поставки общий объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Украине, включая поддержку восстановительных и реконструкционных работ, уже превысил 45 миллионов долларов США.

Напомним, в результате массированного обстрела Киева в ночь на 20 января без тепла остались 5 635 многоэтажных домов. Почти 80 процентов из них — это здания, в которые тепло удалось вернуть после повреждений, полученных 9 января.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»