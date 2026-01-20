Чернобыльская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения

Чернобыльская атомная электростанция потеряла все внешнее электроснабжение, кроме того, пострадали линии электропередач в другие АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).



По словам генерального директора Рафаэля Гросси, 20 января утром несколько украинских электроподстанций пострадали от масштабных военных действий. Как известно, ЧАЭС полностью лишилась электроснабжения, а также пострадали линии электропередачи, ведущие к другим АЭС.



«МАГАТЭ активно следит за развитием событий, чтобы оценить их влияние на ядерную безопасность», — добавил Гросси.



Ранее «Новости Донбасса» писали, что внутри и вблизи укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером. По данным следствия, оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе «Герань-2» типа «Шахед». Для максимального огневого поражения ударный беспилотник снарядили фугасной боевой частью.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»