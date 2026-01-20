Запорожская область стала транзитным коридором для «шахедов» — Иван Федоров

Фото: Иван Федоров

Оккупационные войска превратили Запорожскую область в транзитный коридор для дронов-камикадзе «шахед». Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.



По его словам, уже пятый день подряд российские войска продолжают непрерывные атаки на Запорожье с применением ударных беспилотников. Основными целями остаются объекты энергетической системы и гражданская инфраструктура.



Таким образом противник пытается спровоцировать масштабные отключения электроэнергии и оказать психологическое давление на мирное население. Кроме прямых ударов по области, оккупанты используют временно оккупированные территории Запорожской области как площадку для массовых запусков дронов-камикадзе по соседним областям.



Речь идет о сотнях беспилотников, которые направляются дальше по территории Украины. Несмотря на интенсивность атак, силы противовоздушной обороны демонстрируют высокую эффективность. Благодаря «титаническим усилиям» украинских защитников более 70% вражеских беспилотников уничтожаются еще на подлете и не достигают своих целей.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 20 января запустили противокорабельную ракету «Циркон»,18 баллистических ракет Искандер-М/С-300, 15 крылатых ракет, а также 339 БПЛА, около 250 из них — шахеды. Основное направление удара — Киевская область.



