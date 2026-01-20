Заочное подозрение в коллаборационизме сообщили жительнице оккупированного Донецка

Разоблачен очередной факт коллаборационной деятельности на временно оккупированной Донетчины. Фото: прокуратура

44-летняя жительница оккупированного Донецка заочно получила подозрение за осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с РФ и незаконными органами власти на временно оккупированной территории. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуре.



«Осенью 2023 года женщина получила доверенность от так называемой «региональной энергопоставляющей компании ДНР» и заключила договор на поставку электроэнергии с псевдогосударственным учреждением «ДНР»», — говорится в сообщении.



Как отмечается, вырученные средства систематически поступали в бюджет оккупационной администрации, фактически финансируя преступный режим на захваченной территории.



Санкция части 4 статьи 111-1 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от трех до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.



Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины собрала доказательную базу против восьми прокремлевских агитаторов, которые публично поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывали военные преступления оккупантов.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»