В Санкт-Петербурге 17-летнюю школьницу приговорили к четырем годам лишения свободы по обвинениям, связанным с «оправданием терроризма» и «содействием террористической деятельности». Об этом сообщает издание «Новая газета Европа».



Решение вынес Первый Западный окружной военный суд. Приговор был оглашен еще в октябре прошлого года, однако публично о нем стало известно лишь сейчас.

Ева Багрова.

По версии следствия, подростка обвинили в «оправдании терроризма» после того, как она разместила на школьном стенде фотографии основателя Русского добровольческого корпуса Дениса Капустина и бойца РДК Алексея Левкина.



Под снимками были подписи «заслуженный герой России». Позднее обвинение дополнили статьей о «содействии террористической деятельности», однако в чем именно оно заключалось, официально не уточнялось. О задержании Евы Багровой стало известно в декабре 2024 года. На тот момент она училась в восьмом классе.

Напомним, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина и бойцов украинской военной разведки, которые в ходе многоэтапной операции ввели в заблуждение спецслужбы РФ.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»