СБУ задержала агента РФ, который готовил схроны со взрывчаткой для терактов в Украине

СБУ задержала агента ГРУ

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который готовил схроны со взрывчаткой для терактов в Киеве, Чернигове, Умани и Одессе. Сейчас он находится под стражей, если его вину доведут, мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



«Задачу врага выполнял 55-летний экс-охранник из Одесщины, попавший в поле зрения оккупантов, когда публиковал антиукраинские комментарии в соцсетях. После вербовки агент получил от группы координаты схронов, из которых получил заготовки для трех самодельных взрывных устройств на основе пластида и электродетонаторов, а также две противопехотные мины. Полученные из тайников средства поражения фигурант снаряжал средствами дистанционного подрыва и закладывал в новые тайники, определенные его куратором из России. В большинстве своем такие «локации» находились в окрестностях вышеупомянутых городов подальше от жилой застройки», — говорится в сообщении.





Впоследствии другие участники российской агентуры должны были забрать из схронов взрывные средства и установить их под кузова авто военнослужащих.



При обыске у подозреваемого изъяты самодельные взрывные устройства вместе с комплектующими.



Служба безопасности Украины собрала доказательную базу против восьми прокремлевских агитаторов, которые публично поддерживали вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывали военные преступления оккупантов.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»