Высший антикоррупционный суд вынес приговор Януковичу: дело расследовали с 2014 года

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Фото: АПУ

20 января коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила обвинительный приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



В 2007 году Янукович, который на момент совершения преступления был премьер-министром Украины, с целью завладения государственным имуществом, а именно земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета Вышгородского района Киевской области, инициировал принятие ряда решений, приведших к выбытию из государственной собственности этой земли.



Для реализации преступной схемы его сообщники привлекали своих приближенных людей, которые обращались в Киевскую областную государственную администрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 гектара, а впоследствии – об изменении их целевого назначения, что в дальнейшем позволяло беспрепятственно передать землю фирме, подконтрольной бывшему президенту.



В результате в 2009-2011 годах на этом участке построили гостинично-ресторанный комплекс, который использовался Януковичем для личных нужд.



Расследование этих фактов начали в 2014 году. До ноября 2019-го дело расследовал Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины. Затем дело передали в САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины.



Приговором суда экс-президента признали виновным в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета площадью 17,5 гектара и ориентировочной стоимостью более 22 миллионов гривен, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, должности в органах, учреждениях и организациях, связанных с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, или выполнять такие функции по специальному полномочию на три года.



Приговор суда вступает в законную силу через 30 дней со дня оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, что в апреле 2025 года Подольский районный суд Киев признал четвертого президента Украины Виктора Януковича виновным в незаконной переправке людей через государственную границу и подстрекательстве к дезертирству и заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко