В Донецкой области сложная ситуация с электроэнергией: отключения света одни из самых долгих в Украине

Иллюстрация. Фото: «ДТЭК»

Продолжается ликвидация последствий массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



Во многих регионах Украины вынужденно применяются аварийные ограничения потребления, в отдельных областях – достаточно жесткие.



«Это объясняется тем, что агрессор совершил комплексный удар, нанеся повреждения и объектам генерации, и сетям передачи и распределения электроэнергии. Самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области, в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях, а также в Полтавской области. Продолжительность вынужденных отключений вне графиков в этих регионах самая длинная», – заявили в компании.

Напомним, что ночью и утром 20 января российские оккупанты ракетами и беспилотниками массированно атаковали Украину.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко