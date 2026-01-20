Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Донецкой области сложная ситуация с электроэнергией: отключения света одни из самых долгих в Украине
20 января 2026, 18:06

В Донецкой области сложная ситуация с электроэнергией: отключения света одни из самых долгих в Украине

Иллюстрация. Фото: «ДТЭК» Иллюстрация. Фото: «ДТЭК»

Продолжается ликвидация последствий массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

Во многих регионах Украины вынужденно применяются аварийные ограничения потребления, в отдельных областях – достаточно жесткие.

«Это объясняется тем, что агрессор совершил комплексный удар, нанеся повреждения и объектам генерации, и сетям передачи и распределения электроэнергии. Самой сложной остается ситуация в Киеве и Киевской области, в прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях, а также в Полтавской области. Продолжительность вынужденных отключений вне графиков в этих регионах самая длинная», – заявили в компании.

Напомним, что ночью и утром 20 января российские оккупанты ракетами и беспилотниками массированно атаковали Украину.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

