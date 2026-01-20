В Дружковской громаде за последние сутки зафиксировали самые масштабные разрушения с начала войны

Последствия удара по Дружковке. Фото: прокуратура

Дружковская громада на Донетчине с каждым днем ​​подвергается все большему количеству ударов со стороны российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Дружковской городской военной администрации.



Так, 19 января обстрелы были особенно интенсивными и целенаправленно велись преимущественно по жилому сектору.



«Количество поврежденных домов за этот период стало беспрецедентным – столь масштабных разрушений за сутки в громаде еще не фиксировалось. Коммунальные службы работают в усиленном режиме и ежедневно прилагают максимум усилий для оперативной ликвидации последствий вражеских ударов. В то же время объем повреждений чрезвычайно велик, физически охватить все объекты в кратчайшие сроки чрезвычайно сложно», – отметили в ГВА.

Напомним, что в Донецкой области сложная ситуация с электроэнергией, отключения света одни из самых долгих в Украине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко