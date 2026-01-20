Украинские войска продвинулись под Константиновкой – ISW

Ситуация в районе Константиновки. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Константиновском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 19 января, свидетельствуют о том, что украинская армия недавно продвинулась в центре села Иванополье.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Константиновском направлении за минувшие сутки российские войска атаковали 15 раз.

Напомним, что украинская армия контролирует село Свято-Покровское под городом Северск Донецкой области, войска РФ бросили дополнительные резервы для его захвата.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко