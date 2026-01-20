«Шахеды» ударили по Запорожью: в машине сгорел человек, в общем известно о трех погибших

Вечером 20 января российские войска беспилотниками ударили по частному сектору Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Разрушены частные дома, загорелись автомобили. В одной из машин находился человек, спасти его не удалось. Ранения получила женщина.
По данным Воздушных сил ВСУ, город атаковали дроны-камикадзе «Шахед».
Обновлено. Федоров рассказал, что количество погибших возросло до трех человек.
Погибли супруги – 48-летний мужчина и 43-летняя женщина – и их 57-летний сосед.
Повреждены шесть частных домов, сгорели три автомобиля.
Напомним, что в Дружковской громаде на Донетчине за последние сутки зафиксировали самые масштабные разрушения с начала войны.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко