«Шахеды» ударили по Запорожью: в машине сгорел человек, в общем известно о трех погибших

Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

Вечером 20 января российские войска беспилотниками ударили по частному сектору Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.



Разрушены частные дома, загорелись автомобили. В одной из машин находился человек, спасти его не удалось. Ранения получила женщина.



По данным Воздушных сил ВСУ, город атаковали дроны-камикадзе «Шахед».



Обновлено. Федоров рассказал, что количество погибших возросло до трех человек.



Погибли супруги – 48-летний мужчина и 43-летняя женщина – и их 57-летний сосед.



Повреждены шесть частных домов, сгорели три автомобиля.

Напомним, что в Дружковской громаде на Донетчине за последние сутки зафиксировали самые масштабные разрушения с начала войны.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко