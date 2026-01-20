Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Шахеды» ударили по Запорожью: в машине сгорел человек, в общем известно о трех погибших
20 января 2026, 19:39

«Шахеды» ударили по Запорожью: в машине сгорел человек, в общем известно о трех погибших

Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

Вечером 20 января российские войска беспилотниками ударили по частному сектору Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Разрушены частные дома, загорелись автомобили. В одной из машин находился человек, спасти его не удалось. Ранения получила женщина.

По данным Воздушных сил ВСУ, город атаковали дроны-камикадзе «Шахед».

Обновлено. Федоров рассказал, что количество погибших возросло до трех человек.

Погибли супруги – 48-летний мужчина и 43-летняя женщина – и их 57-летний сосед.

Повреждены шесть частных домов, сгорели три автомобиля.

Напомним, что в Дружковской громаде на Донетчине за последние сутки зафиксировали самые масштабные разрушения с начала войны.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Иван Федоров
Места
Запорожье
Организации
ВС РФ
Прочее
Пожар Война Погибшие раненые Атака БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
21:42
Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области
16:40
Без света, воды и тепла: фильтровальные станции в Донецке обесточены
11:59
В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7
10:19
Оккупированные Луганск и Запорожская область остаются без электроснабжения
09:17
Черешня, «бесхоз» и покровительство Балицкого: как коллаборанты в Мелитополе пытались забрать бизнес гражданина Китая
20:20
Донецк атакуют дроны, часть районов уже обесточена
15:17
На оккупированной части Запорожской области остались без света 213 тысяч абонентов
09:20
Оккупанты приговорили к заключению 19-летнего жителя Запорожской области
15:35
Силы обороны поразили ПВО и склад дронов РФ в Крыму и Донецкой области
15:00
Блэкаут и перебои с отоплением: в Мариуполе поражена подстанция
11:55
В оккупированном Донецке проверяют гаражи для нужд армии РФ
10:10
Кремль передаёт ресурсы Мариуполя под контроль «Ахмата»
00:47
В ряде оккупированных городов пропал свет после атаки дронов
17:02
В оккупированных Донецке и Макеевке отменили крещенские купания
16:50
Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян на оккупированной Запорожской области
16:26
В оккупированном Харцызске родители жалуются на хаос в школе №24
14:14
Во временно оккупированной Донецкой области массово сокращают энергетиков
15:28
Российские военные отстреливают бездомных животных в оккупированных Северскодонецке и Рубежном – ОВА
все новости
22:59
Украинские десантники продвинулись почти на один километр на Покровском направлении
21:51
В Славянске на троллейбусе одиноко катается большая собака: животное может ждать своего хозяина – СМИ
21:26
Стратегическая цель Украины – убивать 50 тысяч российских военных в месяц – Федоров
20:33
Украинская армия ударила по российскому складу боеприпасов в оккупированном Дебальцево: началась детонация
19:39
«Шахеды» ударили по Запорожью: в машине сгорел человек, в общем известно о трех погибших
19:13
Украинские войска продвинулись под Константиновкой – ISW
18:53
В Дружковской громаде за последние сутки зафиксировали самые масштабные разрушения с начала войны
18:06
В Донецкой области сложная ситуация с электроэнергией: отключения света одни из самых долгих в Украине
17:41
Высший антикоррупционный суд вынес приговор Януковичу: дело расследовали с 2014 года
17:04
Прифронтовая громада Днепропетровщины принимает ВПО из Донетчины, и страдает от ударов РФ
16:46
Морозы сократили пуски «Шахедов»: пауза длится 24 дня
16:15
СБУ задержала агента РФ, который готовил схроны со взрывчаткой для терактов в Украине
15:51
Школьницу из Петербурга приговорили к колонии за фото РДК
15:41
Заочное подозрение в коллаборационизме сообщили жительнице оккупированного Донецка
15:25
Запорожская область стала транзитным коридором для «шахедов» — Иван Федоров
14:27
Чернобыльская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения
14:20
Азербайджан отправил в Украину гуманитарную помощь с электрооборудованием на 1 миллион долларов
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
13:46
Войска РФ сбросили авиабомбы на Дружковку, есть пострадавшие
все новости
ВИДЕО
Детонация на складе боеприпасов в оккупированном Дебальцево. Фото: кадр из видео Украинская армия ударила по российскому складу боеприпасов в оккупированном Дебальцево: началась детонация
20 января, 20:33
Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА «Шахеды» ударили по Запорожью: в машине сгорел человек, в общем известно о трех погибших
20 января, 19:39
Гуманитарный груз для Украины. Фото: Report.az Азербайджан отправил в Украину гуманитарную помощь с электрооборудованием на 1 миллион долларов
20 января, 14:20
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
20 января, 14:14
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
20 января, 14:02
Танк ВСУ Т-64БВ. Танкисты ВСУ показали гибкую антидроновую защиту Т-64БВ
20 января, 13:33
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор