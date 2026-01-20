Украинская армия ударила по российскому складу боеприпасов в оккупированном Дебальцево: началась детонация

Детонация на складе боеприпасов в оккупированном Дебальцево. Фото: кадр из видео

Вечером 20 января Силы обороны Украины ударили по складу боеприпасов российских войск в оккупированном городе Дебальцево Донецкой области. Об этом сообщили в Телеграм-канале Exilenova+.



Судя по опубликованным видео, на складе возник пожар и началась детонация БК.



Так называемый «мэр» Дебальцево Сергей Желновач подтвердил, что в городе детонируют боеприпасы, а также попросил жителей укрыться в безопасных местах.

Напомним, что ночью 19 января ВСУ поразили склад беспилотников российской дивизии в оккупированной Луганской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко