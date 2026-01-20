Стратегическая цель Украины – убивать 50 тысяч российских военных в месяц – Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: ОПУ

Стратегическая цель Украины – убивать 50 тысяч российских оккупантов в месяц. Об этом во время встречи с журналистами заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, за прошлый месяц украинская армия ликвидировала 35 тысяч военнослужащих РФ.



«И все эти потери верифицированы на видео. Если достигнем показателя в 50 тысяч – увидим, что будет с врагом. Они воспринимают людей как ресурс, проблемы с которым уже очевидны», – отметил глава Минобороны.

Напомним, что Украина взяла в плен российского военного, который расстреливал пленных в Курской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко