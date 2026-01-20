Украинские десантники продвинулись почти на один километр на Покровском направлении

Украинские военные на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

132-й разведывательный батальон ДШВ ВСУ провел зачистку участка местности протяженностью около 900 метров на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.



Операция осуществлялась в рамках плановой работы по улучшению тактического положения и понижению активности ВС РФ в полосе ответственности батальона.



«Операторы БПЛА обеспечивали непрерывное ведение района с воздуха, обнаружение противника и контроль за передвижением в зоне проведения зачистки. Мобильные группы на квадроциклах действовали на земле, осуществляя маневренное продвижение и непосредственную зачистку местности. Контроль над участком восстановлен, противник лишен возможности использовать его для укрытия и маневра», – сказали в ДШВ.

Напомним, что украинская армия контролирует село Свято-Покровское под городом Северск Донецкой области, войска РФ бросили дополнительные резервы для его захвата.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко