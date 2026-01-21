Родинское под атакой: враг наступает с восточных окраин

Родинское сегодня. Фото: X

Противник активно пытается установить полный контроль над населенным пунктом Родинское, концентрируя силы на его восточных окраинах и через Красный Лиман. Наступательные действия проходят преимущественно в виде отдельных штурмов и проникновений через боевые порядки украинских войск.



Как сообщает военный Telegram-канал «Офицер», основной ударной силой врага является пехота. Механизированные атаки практически не проводятся — вместо привычных «буханок» и «бобиков» противник использует китайские квадроциклы, которые стали новым «трендом» этого сезона.



Захват Родинского имеет стратегическое значение для контроля над Покровско-Мирноградской агломерацией. По данным источников DeepState, около 70–80% территории населенного пункта сейчас находится в «серой зоне», тогда как примерно 20–30% остаются под контролем украинских войск.

70–80% территории Родинского сейчас находится в «серой зоне».

Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки на Покровском направлении украинские военные отразили 36 штурмовых попыток противника в районах десяти населенных пунктов, включая Родинское, Красный Лиман, Мирноград и Покровск.