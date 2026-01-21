Эвакуационные поезда доставили в Мукачево семьи с детьми из Днепропетровской области

Фото: ГСЧС Закарпатья

В Мукачево прибыли два эвакуационных поезда из Днепропетровской области. Как сообщает ГСЧС Украины, этими рейсами на Закарпатье доставили три семьи — всего 17 человек, среди которых 10 детей.



Отмечается, что для эвакуированных это не просто смена места проживания, а возможность оказаться в более спокойной и безопасной обстановке. На железнодорожном перроне семьи встречали спасатели и психологи ГСЧС совместно с волонтерами и медицинскими работниками.



Они помогли людям с багажом, оказали моральную поддержку и предоставили необходимые консультации по дальнейшим действиям и размещению. Особое внимание уделили детям, которые особенно остро нуждаются в заботе, психологической поддержке и адаптации на новом месте.



Закарпатье становится для них временным убежищем и одновременно — началом нового этапа жизни вдали от опасности, говорится в сообщении.

Напомним, в начале 2026 года Запорожская областная военная администрация приняла решение о принудительной эвакуации семей с детьми из прифронтового Кушугума, расположенного примерно в 15 километрах от линии фронта.



Отдельным решением строго запрещено возвращать эвакуированных детей на территорию поселка: списки переданы правоохранительным органам для контроля и недопущения повторного въезда.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»