Украинский дрон заснял российского военного на костылях

«Инвалид» в составе ВС РФ.

В сеть попало видео, на котором украинский дрон подразделения «Хищники Высот» зафиксировал российского военнослужащего, передвигающегося на костылях.



Видео опубликовал в своем Telegram-канале боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман». Он сообщил, что случай произошел на Покровском направлении.



В описании к видео отмечено: «У командиров РФ прямой приказ на утилизацию инвалидов».



Еще в феврале 2025 года «Новости Донбасса» сообщали, что под Покровским россияне направляют к украинским позициям штурмовиков на костылях. Кроме того, российские войска на этом участке фронта продолжают бесполезные лобовые атаки, бросая в бой даже раненых солдат.