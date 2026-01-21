Начальник военной разведки Украины приехал на Запорожский фронт

Глава военной разведки на Запорожском фронте. Фото: ГУР МОУ

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Олег Иващенко, совершил рабочую поездку на Запорожское направление, где ознакомился с текущей обстановкой на фронте.



Как сообщили в ГУР МО Украины, в ходе совместного совещания с командующим группировки войск на направлении и командирами задействованных воинских частей были детально рассмотрены ситуация на поле боя, а также проанализированы планы и намерения противника.



Отдельное внимание уделили оценке угроз и возможным сценариям развития обстановки в зоне ответственности. Участники совещания определили пути углубления взаимодействия и координации между всеми составляющими Сил обороны Украины.



В частности, речь шла об усилении всех видов разведки и более эффективном обмене разведывательной информацией между подразделениями. Среди ключевых акцентов — необходимость увеличения объемов поставок современных технических средств разведки, а также вопросы подготовки разведчиков с учетом требований современной войны и изменений тактики противника.



Во время поездки Олег Иващенко заслушал доклады командиров воинских частей ГУР МО Украины, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на Запорожском фронте, и обсудил с ними насущные проблемы и потребности подразделений.



Руководитель военной разведки Украины выразил благодарность бойцам Департамента активных действий и «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины за ежедневную вооруженную борьбу и вклад в сдерживание противника на одном из самых напряженных направлений фронта.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»