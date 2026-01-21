Армия РФ накапливает резервы в районе Северска и Серебрянского леса: в ВСУ рассказали, куда будут наступать оккупанты

Ситуация на Славянском направлении. Фото: карта DeepState

81-я аэромобильная бригада ВСУ сдерживает наступательный потенциал российской армии на Славянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Захватчики продолжают накапливать резервы в районе города Северск и Серебрянского леса для дальнейшего наступления и захвата села Дроновка.



Ключевым заданием ВС РФ на этом направлении остается захват прибрежных территорий реки Северский Донец и занятие господствующих высот. В случае успеха это может дать оккупантам преимущество в применении средств поражения.



«Кроме того, российские войска не прекращают попыток инфильтрации в межпозиционное пространство подразделений 81-й бригады. Для этого противник применяет малые пехотные группы численностью до двух человек. Они действуют в темное время суток, используя антитепловизионные пончо и неблагоприятные погодные условия для скрытого передвижения. Несмотря на сложный рельеф местности и неблагоприятные условия, подразделения бригады продолжают удерживать позиции и сдерживать наступление российских войск в своей зоне ответственности», – рассказали в 81-й ОАЭМБр.

Напомним, что украинская армия контролирует село Свято-Покровское под городом Северск Донецкой области, войска РФ бросили дополнительные резервы для его захвата.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко