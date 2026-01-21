На временно оккупированных территориях Донетчине ухудшилась ситуация с водоснабжением. Фото: ЦПД

Во многих населенных пунктах временно оккупированной Донецкой области в кранах полностью отсутствует вода, а бочки для подвоза замерзли или пустуют. Кроме того, на захваченной части перебои со светом и проблемы с отоплением. Об этом сообщили в ЦПД.



«Целые кварталы больших городов остались без доступа к питьевой воде. Также из-за похолодания к водному кризису добавились масштабные аварийные отключения (электрики и проблемы с отоплением)», — говорится в сообщении.



В ЦПД уточнили, что городская инфраструктура в зимних условиях просто перестала функционировать. Причина этих проблем системная. За годы российской оккупации никакой полноценной модернизации водопроводов или других коммунальных систем не производилось. Сети заделывали точечно, без инвестиций и стратегических решений.



Ранее мы писали, что активисты движения «Жовта Стрічка» из разных районов временно оккупированного Донецка сообщают о критической ситуации с водоснабжением в городе. Несмотря на заявления оккупационной администрации о подаче воды по установленному графику, ее реальное состояние вызывает серьезные опасения.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»