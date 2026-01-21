Уиткофф встретится с Путиным в Москве. Когда пройдут переговоры

Глава Кремля Владимир Путин и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Фото: «ТАСС»

22 января планируется встреча спецпредставителя президента США Стив Уиткоффа с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом в комментарии российским СМИ сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



По его словам, такие контакты на завтра есть в графике Путина.



Уиткофф в комментарии американскому телеканалу Bloomberg TV заявил, что он и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер 22 января встретятся с Путиным в Москве, чтобы обговорить 20-пунктный мирный план, который, по его словам, готов на более чем 90%.



Спецпредставитель Трампа утверждает, что глава Кремля якобы «хочет мирного соглашения с Украиной». В то же время Уиткофф отказался осудить удары России по украинской инфраструктуре, оставившее значительные части Киева и других населенных пунктов без воды, отопления и электроэнергии при минусовой температуре.

Напомним, что ночью и утром 20 января Россия ракетами и беспилотниками массированно атаковала Украину.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко