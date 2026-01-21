Войска России обстреляли Краматорск: погибла женщина

Утром 21 января российская армия обстреляла частный сектор и один из микрорайонов города Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



По предварительной информации, погибла женщина 1978 года рождения.



Устанавливаются окончательные последствия удара, на месте работают все соответствующие службы.

Напомним, что ночью 21 января российская авиация сбросила авиабомбы на город Дружковка Донецкой области, в результате чего загорелась двухэтажка и повреждены более 20 домов, есть раненый.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко