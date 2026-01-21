«Огонь по своим»: СОУ сбили собственный Switchblade 600

Российский барражирующий боеприпас с искусственным интеллектом V2U.

Украинский экипаж зенитных дронов по ошибке сбил собственный ударный БПЛА Switchblade 600, приняв его за вражеский V2U. Видео и разъяснения опубликовал специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.



По его словам, одна из ключевых проблем применения зенитных дронов — явление «friendly fire», когда пилоты имеют всего несколько секунд на идентификацию цели, а командиры требуют немедленного результата.







Эксперт отметил, что дроны разных типов часто выглядят очень похоже, из-за чего происходят случаи уничтожения собственных аппаратов стоимостью сотни тысяч долларов.



Позже Бескрестнов уточнил детали инцидента: Switchblade был запущен по важной цели, но из-за работы украинского РЭБ потерял управление, вернулся на резервную точку и начал кружить рядом с украинскими позициями. Система мониторинга ошибочно обозначила его как вражеский объект, после чего зенитные дроны выполнили перехват.

Switchblade 600

По словам эксперта, с ростом количества дронов подобные инциденты будут происходить всё чаще, если не внедрять надёжные системы распознавания «свой-чужой».