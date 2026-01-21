Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Дружковке остается более 17 тысяч человек — Филашкин
21 января 2026, 17:29

В прифронтовом городе Дружковка Донецкой области на 21 января остается 17 тысяч взрослых и 200 детей. Ситуация в городе сложная. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Враг бьет по оптоволокну, по объектам критической инфраструктуры, частной и коммунальной собственности, уничтожает все передвигающиеся по городу транспортные средства. Еще раз подчеркиваю, чтобы люди уезжали из области», — заявил он.

По словам Филашкина, в Дружковке и Дружковской общине продолжается эвакуация населении. 

На подконтрольной части Украины Донецкой области остается 190 тысяч человек и 12 тысяч детей.

Ранее мы писали, что армия РФ каждый день наносит удары по Дружковке бомбами, всеми видами дронов и кассетными боеприпасами. До фронта – около 12 километров.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»  

