Авиаудар по Краматорску: повреждены более 25 домов, спасатели доставали тело погибшей из-под завалов

Последствия удара по Краматорску. Фото: ГСЧС

21 января российская авиация ударила по городу Краматорск. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Повреждены 26 частных домов, магазин и легковые автомобили.



В результате удара погибла женщина 1978 года рождения, тело которой спасатели достали из-под завалов дома. Еще одна женщина 1944 года рождения получила ранения.



Бойцы ГСЧС разобрали более 700 килограмм разрушенных строительных конструкций. Также потушили пожар на площади 10 квадратных метров – горел автомобиль. Аварийно-спасательные работы завершены.

Напомним, что в Краматорске под удар попали частный сектор и один из микрорайонов.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко