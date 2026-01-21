На коммунальных предприятиях в оккупированном Мариуполе задерживают зарплаты

В оккупированном Мариуполе Донецкой области на коммунальных предприятиях задерживают выплаты заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета со ссылкой на сотрудников так называемого предприятия «Мариупольтранс».

«Задержка зарплаты, еще не выплатили зарплату за октябрь! Ходят слухи, что заплатят только в марте 2026 года. В марте 2026 года “хвосты” за 2025 год! Мне надоело это произвольное поведение», — цитируют в горсовете одного из работников.

Подобная ситуация наблюдается и в так называемом «Водоканале» — сотрудники заявляют о низких зарплатах, которые, к тому же, задерживают.

«Во всех коммунальных службах зарплату не платят вовремя, а если и платят, то копейки. Поэтому никто туда не хочет идти работать, а те, кто остался там от безвыходки, уже крутятся как могут», — говорят местные жители.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе две котельные не запущены из-за «технологического сбоя оборудования». В результате дома остались без тепла. Сроки разрешения ситуации не сообщаются.