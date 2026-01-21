Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Глава ОВА рассказал, сколько людей остается в Константиновке
21 января 2026, 18:35

Константиновка. Фото: полиция Константиновка. Фото: полиция

В городе Константиновка остается немного более двух тысяч человек. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, в городе нет света, тепла и газа.

«Эвакуацию в Константиновке поддерживают наши защитники. Потому что подъездные пути к городу полностью простреливаются оккупантами. И враг уничтожает все гражданские транспортные средства, которые двигаются в направлении Константиновки», – рассказал начальник ОВА.

Напомним, что в Константиновке украинский пилот дрона помог пожилой женщине, которая оставила на снегу надпись с просьбой о еде.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Люди
Вадим Филашкин
Места
Константиновка
Организации
ВС РФ
Прочее
Эвакуация Война обстрелы
